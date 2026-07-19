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Ataques Exército dos EUA anuncia ataques contra o Irã pela nona noite consecutiva Ataques continuam degradando as capacidades militares iranianas

O Exército dos Estados Unidos disse neste domingo (19) que havia iniciado uma nova onda de ataques contra o Irã pela nona noite consecutiva.

“Os ataques continuam degradando as capacidades militares iranianas utilizadas para atacar navios comerciais e marinheiros civis que transitam pelo Estreito de Ormuz”, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos em uma publicação no X.

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