Ataques
Exército dos EUA anuncia ataques contra o Irã pela nona noite consecutiva
Ataques continuam degradando as capacidades militares iranianas
O Exército dos Estados Unidos disse neste domingo (19) que havia iniciado uma nova onda de ataques contra o Irã pela nona noite consecutiva.
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“Os ataques continuam degradando as capacidades militares iranianas utilizadas para atacar navios comerciais e marinheiros civis que transitam pelo Estreito de Ormuz”, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos em uma publicação no X.