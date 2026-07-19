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EUA

Exército dos EUA anuncia morte de militar no norte do Iraque

Número confirmado de baixas militares americanas chega a 17 desde que Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra com uma onda de ataques contra alvos iranianos em 28 de fevereiro

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Número confirmado de baixas militares americanas chega a 17 desde que Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra com uma onda de ataques contra alvos iranianos em 28 de fevereiroNúmero confirmado de baixas militares americanas chega a 17 desde que Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra com uma onda de ataques contra alvos iranianos em 28 de fevereiro - Foto: Brendan Smialowski/AFP/arquivo

Um militar americano morreu durante uma detonação controlada de munição pertencente a um drone iraniano abatido no norte do Iraque, informou o Exército dos EUA neste domingo (19).

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Com o falecimento ocorrido no sábado, o número confirmado de baixas militares americanas chega a 17 desde que Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra com uma onda de ataques contra alvos iranianos em 28 de fevereiro.

Na sexta-feira, dois soldados americanos morreram na Jordânia e restos não identificados foram encontrados na área, acrescentou neste domingo o Comando Central dos Estados Unidos.

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