EUA
Exército dos EUA anuncia morte de militar no norte do Iraque
Número confirmado de baixas militares americanas chega a 17 desde que Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra com uma onda de ataques contra alvos iranianos em 28 de fevereiro
Número confirmado de baixas militares americanas chega a 17 desde que Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra com uma onda de ataques contra alvos iranianos em 28 de fevereiro - Foto: Brendan Smialowski/AFP/arquivo
Um militar americano morreu durante uma detonação controlada de munição pertencente a um drone iraniano abatido no norte do Iraque, informou o Exército dos EUA neste domingo (19).
Leia também
• Ao menos cinco mortos em navio turco atingido por mísseis russos, afirma Ucrânia
• Gabinete de Netanyahu critica prefeito de Nova York após comentário sobre prisão
• EUA lança novos ataques aéreos contra o Irã
Com o falecimento ocorrido no sábado, o número confirmado de baixas militares americanas chega a 17 desde que Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra com uma onda de ataques contra alvos iranianos em 28 de fevereiro.
Na sexta-feira, dois soldados americanos morreram na Jordânia e restos não identificados foram encontrados na área, acrescentou neste domingo o Comando Central dos Estados Unidos.