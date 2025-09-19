Exército dos EUA anuncia que matou liderança do Estado Islâmico na Síria
É a segunda incursão na Síria em menos de dois meses
Forças dos Estados Unidos mataram um alto responsável do grupo Estado Islâmico (EI) durante um ataque na Síria nesta sexta-feira (19), anunciou um comando regional do Exército americano.
"Omar Abdul Qader era um membro do ISIS [um dos acrônimos pelos quais é conhecido o grupo Estado Islâmico] que buscava ativamente atacar os Estados Unidos", disse o comando militar central americano (CENTCOM) em comunicado.
Leia também
• Chanceler da Colômbia denuncia presença militar "desmedida" dos EUA no Caribe
• Enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, renuncia
• Síria espera fechar acordos de segurança com Israel até o final do ano
"Sua morte interrompe a capacidade da organização terrorista de planejar e executar futuros ataques que ameacem os americanos e nossos parceiros", acrescentou o CENTCOM.
É a segunda incursão -- termo que indica que as forças americanas já estavam no terreno -- na Síria em menos de dois meses, após outra na qual o CENTCOM disse ter matado um líder do EI no final de julho.
O EI tomou vastos territórios em 2014 na Síria e no Iraque antes de sua derrota em 2019 pelas forças curdas sírias apoiadas pela coalizão internacional, em meio a uma guerra civil no país.
Desde então, o EI sofreu fortes derrotas em ambos os países, embora periodicamente os Estados Unidos ataquem remanescentes deste grupo para prevenir seu ressurgimento.