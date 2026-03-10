Exército dos EUA confirma destruição de 16 navios minadores do Irã no Estreito de Ormuz

A- A+

O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (10) a destruição de 16 navios minadores iranianos "perto do Estreito de Ormuz", depois de relatos de que Teerã estava posicionando explosivos submarinos na passagem marítima em meio à guerra no Oriente Médio.

"Forças americanas eliminaram múltiplas embarcações navais iranianas, em 10 de março, incluindo 16 navios minadores perto do estreito de Ormuz", afirmou o Comando Central dos Estados Unidos em uma publicação no X, acompanhada de imagens de vídeo de vários barcos sendo atingidos por projéteis e explodindo.

Mais cedo nesta terça-feira, o presidente americano, Donald Trump, havia anunciado a destruição de 10 navios minadores iranianos. Ele também ameaçou Teerã com severas consequências caso tente colocar explosivos no estreito por onde transita cerca de 20% da produção global de petróleo bruto.

"Se, por qualquer motivo, forem colocadas minas e não forem retiradas de imediato, as consequências militares para o Irã serão de um nível jamais visto", acrescentou depois.

"Se, ao contrário, retirarem o que tenham podido colocar, será um passo gigantesco na direção certa!", declarou.

Os Estados Unidos estão dispostos a usar o mesmo tipo de mísseis com os quais explodiram supostas embarcações usadas pelo narcotráfico em águas latino-americanas para "eliminar de forma permanente" qualquer embarcação que colocar minas no estreito do Golfo, continuou Trump.

"Serão tratados de forma rápida e violenta. CUIDADO!", publicou.

Sua mensagem foi publicada depois que a CNN reportou que o Irã começou a instalar minas no Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto da produção mundial de petróleo e onde o tráfego marítimo praticamente parou.

Nesta terça, a Casa Branca se viu obrigada a desmentir que os Estados Unidos tenham escoltado qualquer petroleiro através deste estreito, depois que a conta nas redes sociais do secretário de Energia publicou, e depois apagou, uma afirmação neste sentido.

