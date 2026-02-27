Exército dos EUA derruba drone do governo por engano perto da fronteira com o México

A- A+

O exército americano derrubou por engano um drone do governo na quinta-feira (26), utilizando um laser perto da fronteira com o México, o que levou ao fechamento do espaço aéreo próximo, segundo notícias da imprensa.

O incidente ocorreu após um caso semelhante neste mês perto da fronteira sul, no qual oficiais da agência de alfândega e controle de fronteiras (CBP, na sigla em inglês) teriam usado um laser para atingir um balão de festa que confundiram com um drone.

Parlamentares democratas exigiram uma investigação sobre o incidente de quinta-feira, criticando duramente a "incompetência" da Casa Branca.

O drone, pertencente à CBP, foi atingido sobre uma pequena cidade perto de El Paso, no Texas, informou o New York Times, citando fontes anônimas que não estavam autorizadas a falar publicamente.

A CBP não havia notificado o Pentágono sobre o lançamento de um drone na área, e o laser foi usado sem a aprovação da agência federal de aviação (FAA), acrescentou o Times.

A FAA anunciou na quinta-feira o fechamento temporário do espaço aéreo ao redor de Fort Hancock, a cerca de 80 quilômetros de El Paso, alegando "razões especiais de segurança".

Parlamentares democratas acusaram o governo do presidente Donald Trump de demonstrar "falta de coordenação" entre as agências, segundo um comunicado divulgado por Rick Larsen, Bennie Thompson e André Carson, membros das comissões da Câmara relacionadas à aviação e segurança.

O Pentágono, a CBP e a FAA declararam que fortalecerão sua cooperação para evitar que erros semelhantes se repitam.

