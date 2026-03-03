Exército dos EUA diz que atacou cerca de dois mil alvos no Irã

O comandante militar americano no Oriente Médio disse, nesta terça-feira (3), que as forças dos Estados Unidos tinham atacado quase 2.000 alvos até agora no Irã, como parte do maior destacamento de poder de fogo na região em uma geração.

"Já atacamos quase 2.000 alvos com mais de 2.000 munições. Degradamos severamente as defesas aéreas do Irã e destruímos centenas de mísseis balísticos, lançadores e drones iranianos", declarou o almirante Brad Cooper, do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), em um vídeo.

"As primeiras 24 horas desta operação foram quase o dobro da escala" do primeiro dia dos bombardeios sobre o Iraque em 2003, "e seguimos com ataques ininterruptos contra o Irã", acrescentou.