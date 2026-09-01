Estados Unidos
Exército dos EUA diz que concluiu última onda de ataques contra Irã
O ataque foi realizado neste 1° de setembro
O Exército dos Estados Unidos afirmou nesta terça-feira (1º) que concluiu sua última onda de ataques contra a infraestrutura militar aérea e marítima do Irã.
Leia também
• Ataque dos EUA deixa quatro mortos e 50 feridos em casamento no Irã
• Guarda Revolucionária alerta que EUA se arrependerão de últimos ataques contra Irã
"As forças americanas atacaram alvos do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), incluindo locais de defesa aérea, sistemas de radar, ativos e instalações marítimas, capacidades de colocação de minas e locais de comunicação", informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em uma publicação no X pouco depois das 22h30 GMT (19h30 de Brasília).