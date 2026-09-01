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Estados Unidos

Exército dos EUA diz que concluiu última onda de ataques contra Irã

O ataque foi realizado neste 1° de setembro

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Guerra dos EUA e Israel contra Irã Guerra dos EUA e Israel contra Irã  - Foto: Ammar Ammar/AFP

O Exército dos Estados Unidos afirmou nesta terça-feira (1º) que concluiu sua última onda de ataques contra a infraestrutura militar aérea e marítima do Irã.

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"As forças americanas atacaram alvos do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), incluindo locais de defesa aérea, sistemas de radar, ativos e instalações marítimas, capacidades de colocação de minas e locais de comunicação", informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em uma publicação no X pouco depois das 22h30 GMT (19h30 de Brasília).

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