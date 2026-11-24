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ESTADOS UNIDOS Exército dos EUA fará detonação de material explosivo em Iowa após aval judicial Em comunicado na noite de segunda-feira (23), o Exército afirmou que fará a remoção controlada em coordenação com autoridades locais, estaduais e federais

O Exército dos Estados Unidos planeja detonar na quarta-feira, 25, 68 barris de azida de chumbo em Iowa, após um tribunal federal de apelações autorizar a operação. O material, usado na fabricação de munições, está degradado e foi considerado instável. Em comunicado na noite de segunda-feira, 23, o Exército afirmou que fará a remoção controlada em coordenação com autoridades locais, estaduais e federais.

Por decisão unânime, um painel de três juízes concluiu que a licença emergencial da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) prevê medidas suficientes para reduzir a dispersão de poeira. Entre as exigências estão barreiras no local, restrições relacionadas ao clima, aviso prévio à população e monitoramento da qualidade do ar e do ambiente.

A operação, inicialmente prevista para a semana passada, teve a data alterada três vezes após preocupações com possíveis impactos à saúde e ao meio ambiente. Grupos ambientalistas recorreram à Justiça para impedir a detonação. A entidade Earthjustice afirmou que o Exército deveria fornecer mais informações e adotar proteções adicionais. Segundo os grupos, outras formas de neutralizar o material não foram avaliadas de maneira adequada.

O presidente Donald Trump pediu nas redes sociais que o governador eleito de Iowa, o democrata Rob Sand, também aprove a operação. Sand, que assume o cargo em janeiro, afirmou que a decisão cabe à administração federal. O governador atual, Kim Reynolds, ativou a estrutura estadual de emergência.

Moradores próximos ao local, em Middletown, têm vedado portas e janelas por precaução. Autoridades recomendam que a população permaneça em ambientes fechados durante a detonação e lave superfícies externas com água depois, para reduzir o contato com partículas de chumbo. O governador do Missouri, estado vizinho, disse que equipes vão ampliar o monitoramento do ar, da água, da saúde pública e da agricultura.

O Exército afirma que o risco de explosão acidental aumenta com a queda das temperaturas. Cristais formados nos barris podem reagir a atrito ou choque. O material foi encontrado em março, na Iowa Army Ammunition Plant. Especialistas dizem que não há opções simples: a azida é sensível a calor, frio e impacto, e o chumbo liberado também representa risco ambiental. O Exército sustenta que manipular os barris para aplicar outros métodos pode elevar o risco de uma explosão fatal.

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