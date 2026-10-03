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INTERNACIONAL Exército etíope entra na capital do Tigré Alguns habitantes manifestaram preocupação com o risco de a cidade mergulhar no caos diante da ausência de forças responsáveis pela ordem pública

O exército etíope entrou, neste sábado (3), em Mekele, capital do estado regional de Tigré (norte), de onde as forças das autoridades rebeldes tinham partido horas antes, informou uma fonte humanitária à AFP.

Após meses de tensão, os combates foram retomados em 23 de setembro no norte da Etiópia. Eles opõem o exército etíope às forças da Frente de Libertação do Povo de Tigré (TPLF) e às milícias Fano do estado vizinho de Amhara.

"As forças federais etíopes e seus aliados foram vistas em Mekele (...) em vários pontos" da cidade, relatou a fonte humanitária, citando pessoal no terreno. Por enquanto, não foram registrados combates, acrescentou.

Horas antes, um jornalista local informou à AFP que os dirigentes e combatentes da TPLF estavam deixando a cidade a bordo de veículos.

Alguns habitantes manifestaram preocupação com o risco de a cidade mergulhar no caos diante da ausência de forças responsáveis pela ordem pública. As comunicações continuam gravemente perturbadas em Tigré, o que dificulta verificar de forma independente a situação no terreno. Também não foi possível confirmar a tomada do aeroporto de Mekele, situado a cerca de 12 quilômetros da cidade.

A TPLF, que governou a Etiópia durante quase três décadas até 2018, expulsou em abril a administração regional nomeada pelo governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed. Mas as forças etíopes entraram na segunda-feira no sul de Tigré e avançaram rapidamente em direção à capital regional.

Na frente leste, a TPLF abandonou, ainda, os territórios que tinha conquistado inicialmente a vizinha região de Afar.

Em um vídeo divulgado na quinta-feira, o líder da TPLF, Debretsion Gebremichael, pareceu admitir os reveses sofridos por suas forças e defender uma transição para táticas de guerrilha. "Nossa estratégia é atingir o inimigo onde quisermos", afirmou.

O conflito entre Adis Abeba e a TPLF começou em novembro de 2020. Após dois anos de guerra, um acordo pôs fim aos combates no final de 2022, mas várias de suas disposições cruciais nunca chegaram a ser plenamente aplicadas. A nova escalada também aumentou as tensões regionais.

Na sexta-feira, a Etiópia acusou a Eritreia de atos de "hostilidade e beligerância", fechou sua embaixada em Asmara e expulsou dez diplomatas eritreus, ao que a Eritreia respondeu rompendo as relações diplomáticas. No mesmo dia, Adis Abeba declarou persona non grata um diplomata egípcio, desencadeando uma medida recíproca por parte do Cairo.

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