Recife Exército investiga estupro contra uma sargento no Centro de Preparação de Oficiais no Recife Suspeito de cometer o crime também é um sargento, que está afastado de suas funções

Um caso de estupro contra uma sargento de 28 anos, ocorrido no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, está sendo investigado pelo Exército Brasileiro.



O caso, confirmado pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE) nesta terça-feira (4), aconteceu no alojamento feminino do CPOR, no dia 26 de maio.

De acordo com o CMNE, o suspeito de cometer o crime também é um sargento, que não teve o nome divulgado, e está afastado de suas funções.



Na data do ocorrido, o local onde o crime ocorreu realizou um evento de "Escolha das Armas, Quadros e Serviços" para alunos do curso básico do ano letivo de 2023.

Por meio de nota, o CMNE informou que foram adotadas medidas administrativas cabíveis "imediatamente após o conhecimento dos fatos".



Um inquérito policial militar foi instaurado para a elucidação do caso e posterior envio das investigações ao Ministério Público Militar.

"O Exército Brasileiro reafirma sua responsabilidade perante a fiel observância dos preceitos legais e dos princípios éticos e valores morais por todos os seus integrante", afirmou o CMNE, destacando que o procedimento administrativo corre em sigilo.

