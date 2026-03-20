Guerra no Oriente Médio
Exército iraniano ameaça perseguir autoridades dos EUA e Israel até seus locais de férias
"Estamos de olho em seus oficiais e comandantes covardes, pilotos e soldados malignos"
O exército iraniano ameaçou, nesta sexta-feira (20), perseguir oficiais e comandantes militares dos Estados Unidos e de Israel, mesmo quando estivessem de férias ou visitando resorts.
“Estamos de olho em seus oficiais e comandantes covardes, pilotos e soldados malignos”, disse o porta-voz militar Abolfazl Shekarchi, citado pela televisão estatal.
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“De agora em diante, resorts, centros turísticos e locais de entretenimento ao redor do mundo também não serão seguros para vocês”, acrescentou.