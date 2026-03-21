Exército iraniano diz que atacará usinas de energia e dessalinização na região após ameaças de Trump
Declaação foi do porta-voz do comando operacional do exército, Khatam Al Anbiya, em um comunicado divulgado pela agência Fars.
O Exército Iraniano anunciou neste domingo (21) que atacará a infraestrutura da região de Presidente do Golfo, após os Estados Unidos ameaçarem aniquilar as usinas de energia da república islâmica caso não abram rapidamente o Estreito de Ormuz.
“Se a infraestrutura iraniana de combustível e energia for violada pelo inimigo, toda a infraestrutura de energia, tecnologia da informação e dessalinização dos Estados Unidos e do regime na região será atacada”, declarou o porta-voz do comando operacional do exército, Khatam Al Anbiya, em um comunicado divulgado pela agência Fars.
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O comunicado foi emitido após Donald Trump dar ao Irão um prazo de 48 horas para abrir o Estreito de Ormuz, que foi bloqueado no início da guerra no Oriente Médio.