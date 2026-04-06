Guerra
Exército iraniano diz que 'retórica arrogante' de Trump não altera planos
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que, entre outras coisas, pode destruir o Irã em uma noite
O Exército iraniano afirmou nesta segunda-feira (6) que a "retórica arrogante" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, entre outras coisas, declarou que pode destruir o Irã em uma noite, não altera os planos de Teerã.
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"A retórica grosseira e arrogante e as ameaças infundadas do delirante presidente dos Estados Unidos não têm qualquer efeito sobre a continuidade da ofensiva e das operações esmagadoras dos guerreiros do Islã contra os inimigos americanos e sionistas", declarou um porta-voz do comando central Khatam Al-Anbiya do Exército, citado pela emissora estatal.