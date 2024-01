Exército israelense admite que passou 'involuntariamente' por cima de um corpo na Cisjordânia

A- A+

O Exército israelense reconheceu, nesta quarta-feira (10), que um de seus veículos passou "involuntariamente por cima do corpo de um terrorista" durante confrontos contra combatentes palestinos em uma operação no norte da Cisjordânia ocupada.

Um vídeo do incidente, divulgado nas redes sociais, suscitou a condenação da Autoridade Palestina, que denunciou como um "crime brutal".

As Brigadas de Al Aqsa, a facção militar do partido Fatah do presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, com sede na Cisjordânia, confirmaram a morte na segunda-feira de três de seus combatentes nessa operação.

As imagens mostram um veículo militar que para diante de um corpo aparentemente morto e depois passa lentamente por cima dele.

Esse veículo, "mobilizado" no setor de Tulkarem, no norte, "para evacuar as forças que estavam presas em uma troca violenta de fogo (...) passou involuntariamente por cima do corpo de um terrorista", segundo um comunicado do Exército israelense enviado à AFP.

O texto também destaca que o vídeo "não mostra o incidente em sua totalidade".

As forças israelenses costumam realizar incursões na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967.

Desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza em 7 de outubro, a violência na Cisjordânia disparou e chegou a níveis sem precedentes desde a Segunda Intifada (2000-2005).

Segundo a Autoridade Palestina, 334 palestinos morreram nesse território desde 7 de outubro.

