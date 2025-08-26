Ter, 26 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça26/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra

Exército israelense afirma que ataque contra hospital de Gaza tinha câmera do Hamas como alvo

Os seis nomes divulgados pelo Exército israelense não correspondem a nenhum dos jornalistas mortos

Reportar Erro
Câmera utilizada por um dos jornalistas assassinados em GazaCâmera utilizada por um dos jornalistas assassinados em Gaza - Foto: AFP

O Exército israelense afirmou nesta terça-feira (26) que o ataque contra um hospital na Faixa de Gaza, no qual morreram cinco jornalistas, tinha como alvo uma câmera do movimento islamista palestino Hamas, que considerou a explicação "infundada".

A guerra em Gaza teve um balanço trágico para os jornalistas: cerca de 200 profissionais da imprensa morreram em quase dois anos de conflito, segundo dados do Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) e Repórteres sem Fronteiras (RSF).

O ataque de segunda-feira contra o hospital Nasser, em Khan Yunis, no sul do território palestino, matou pelo menos 20 pessoas, entre elas cinco repórteres que trabalhavam para a Al Jazeera, The Associated Press e Reuters, entre outros meios de comunicação.

O Exército israelense afirmou nesta terça-feira que, de acordo com uma "investigação inicial", o ataque ocorreu depois que seus soldados identificaram "uma câmera colocada pelo Hamas na área do hospital Nasser, utilizada para observar a atividade das tropas [israelenses] a fim de dirigir atividades terroristas contra elas".

As tropas "agiram para eliminar a ameaça", acrescentou o exército em um comunicado.

"Seis das pessoas mortas eram terroristas" e um deles "participou" do ataque em território israelense de 7 de outubro de 2023, acrescenta o comunicado em referência ao ataque do Hamas que desencadeou a guerra em Gaza.
 

Leia também

• Exército israelense afirma que ataque contra hospital de Gaza tinha câmera do Hamas como alvo

• Manifestantes exigem em Israel acordo sobre reféns em Gaza

• Catar segue "aguardando" resposta israelense sobre proposta de trégua em Gaza

Os seis nomes divulgados pelo Exército israelense não correspondem a nenhum dos jornalistas mortos.

O Hamas rejeitou a declaração do Exército israelense e a classificou como "infundada", segundo um comunicado do movimento islamista.

Trata-se de uma explicação "carente de qualquer prova, que busca apenas escapar da responsabilidade jurídica e moral de um massacre", indicou o grupo.

O chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, lamentou "todo dano causado a civis" e "ordenou continuar investigando várias lacunas", em particular "o processo de tomada de decisões no terreno" e "as armas utilizadas para o ataque", segundo o comunicado militar.

De acordo com uma fonte de segurança citada por vários meios de comunicação israelenses, os soldados receberam autorização para destruir a câmera mencionada na investigação com um drone, mas, no fim, foram blindados que dispararam duas vezes contra a área.

O ataque contra o hospital Nasser foi condenado pela ONU e vários países, entre eles França, Alemanha e Reino Unido, que exigem que os jornalistas sejam "protegidos".

A rede catari Al Jazeera, a agência de imprensa canadense-britânica Reuters e a americana The Associated Press lamentaram na segunda-feira a morte de seus repórteres e expressaram pesar e consternação.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o bombardeio foi um "acidente trágico".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter