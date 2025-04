A- A+

ORIENTE MÉDIO Exército israelense afirma que bombardeou posição de membro do Hezbollah no Líbano Área bombardeada fica no sul do Líbano



O Exército israelense afirmou que lançou um bombardeio nesta quinta-feira (3) contra um membro do movimento xiita Hezbollah no sul do Líbano, após vários ataques nos últimos dias.

"A força aérea bombardou há pouco um terrorista do Hezbollah que operava" na área de Alma Al Shab, no sul do Líbano, disse o Exército em um comunicado.

Veja também