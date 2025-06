Exército israelense afirma ter matado mais de 20 altos comandantes das forças de segurança iranianas

A- A+

O Exército israelense afirmou, neste sábado (14), que matou mais de 20 comandantes de alto escalão das forças de segurança iranianas desde o início do ataque massivo à República Islâmica na sexta-feira.

"Desde o início da operação, mais de 20 comandantes do aparato de segurança do regime iraniano foram eliminados", incluindo vários comandantes da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, afirmou o Exército israelense em um comunicado.

Veja também