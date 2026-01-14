Exército israelense afirma ter matado seis combatentes em Gaza

A- A+

O Exército israelense afirmou, nesta quarta-feira (14), ter matado seis combatentes na Faixa de Gaza, revisando para cima o número de mortos em um confronto ocorrido após o que chamou de "violação flagrante" do cessar-fogo no território palestino.

Na noite de terça-feira, o Exército israelense explicou que abriu fogo com tanques após identificar combatentes na região oeste de Rafah.

Também mencionou ataques aéreos e relatou a morte de pelo menos dois combatentes.

Uma fonte de segurança na Faixa de Gaza confirmou à AFP na noite de terça-feira que houve disparos israelenses a oeste da cidade de Rafah.

"Após o incidente de ontem (terça-feira), durante o qual seis terroristas armados foram detectados na zona oeste de Rafah, e após buscas realizadas na região, confirma-se que soldados (...) eliminaram os seis terroristas durante um ataque a tiros", escreveu o exército em um comunicado. Eles portavam "diversas armas", acrescentou.

Segundo um cessar-fogo muito frágil que entrou em vigor na Faixa de Gaza em 10 de outubro, após dois anos de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, o exército israelense recuou para além de uma "linha amarela" que lhe garante o controle de mais da metade do pequeno território, incluindo a cidade de Rafah.

A trégua é precária e incidentes ocorrem diariamente.

