alerta
Exército israelense alerta moradores de que atacará um prédio no centro de Beirute
Instalação pertence ao movimento Hezbollah
Exército israelense alerta moradores de que atacará um prédio no centro de Beirute - Foto: Jalaa Marey / AFP
O exército israelense alertou, nesta quinta-feira (12), que atacará um prédio no centro de Beirute, capital do Líbano, alegando que se tratava de uma instalação do Hezbollah, e pediu aos moradores da região que evacuassem a área.
"Vocês estão perto de uma instalação pertencente à organização terrorista Hezbollah, que será alvo das Forças de Defesa de Israel", disse o porta-voz militar Avichay Adraee na rede social X, instando os moradores do bairro de Al-Bashura a se afastarem imediatamente a um raio de pelo menos 300 metros do prédio e das áreas adjacentes.