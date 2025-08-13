A- A+

GAZA Exército israelense anuncia aprovação de plano para nova ofensiva em Gaza A ofensiva israelense matou mais de 61.500 palestinos, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza

O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira (13) que aprovou o plano para uma nova ofensiva na Faixa de Gaza, poucos dias após o gabinete de segurança pedir a tomada da Cidade de Gaza, a principal aglomeração do território palestino.

O comandante do Estado-Maior, tenente-general Eyal Zamir, "aprovou a principal estrutura do plano operacional do Exército na Faixa de Gaza", afirma um comunicado militar.

O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não revelou um calendário para a entrada das forças israelenses na cidade, onde milhares de pessoas buscaram refúgio depois de fugir das ofensivas anteriores.

Segundo a Defesa Civil de Gaza, Israel intensificou os bombardeios aéreos nos últimos dias.

A aprovação do plano foi divulgada algumas horas depois do anúncio do Hamas sobre o envio de uma delegação do movimento islamista ao Cairo para "conversações preliminares" com as autoridades egípcias sobre uma trégua temporária.

Os planos israelenses de expandir a guerra em Gaza após 22 meses de combates provocaram críticas internacionais e oposição interna.

Especialistas alertaram para o risco de fome no território, onde Israel restringiu drasticamente a entrada de ajuda humanitária.

A ofensiva israelense matou mais de 61.500 palestinos, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

