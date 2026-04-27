Guerra no Oriente Médio
Exército israelense anuncia ataque contra posições do Hezbollah no leste do Líbano
Locais conhecidos como "Vale do Bekka" foram atingidos, afirmou o exército em comunicado
Exército israelense anuncia ataque contra posições do Hezbollah no leste do Líbano - Foto: Mouhammad Al-Zanaty / AFP
O Exército de Israel anunciou nesta segunda-feira (27) que iniciou um ataque a posições do movimento pró-iraniano Hezbollah na região libanesa do Bekaa, leste do país.
Leia também
• Chanceler do Irã chega à Rússia para reunião com Putin sobre a guerra
• Coreia do Norte inaugura monumento em homenagem aos soldados mortos na guerra Rússia e Ucrânia
• Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio
“O Exército israelense começou a atingir locais de infraestrutura do Hezbollah no vale do Bekaa, assim como em outras áreas do sul do Líbano”, afirmou em um comunicado