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Guerra no Oriente Médio

Exército israelense anuncia ataque contra posições do Hezbollah no leste do Líbano

Locais conhecidos como "Vale do Bekka" foram atingidos, afirmou o exército em comunicado

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Exército israelense anuncia ataque contra posições do Hezbollah no leste do LíbanoExército israelense anuncia ataque contra posições do Hezbollah no leste do Líbano - Foto: Mouhammad Al-Zanaty / AFP

O Exército de Israel anunciou nesta segunda-feira (27) que iniciou um ataque a posições do movimento pró-iraniano Hezbollah na região libanesa do Bekaa, leste do país.

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“O Exército israelense começou a atingir locais de infraestrutura do Hezbollah no vale do Bekaa, assim como em outras áreas do sul do Líbano”, afirmou em um comunicado

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