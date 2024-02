A- A+

MUNDO Exército israelense anuncia ataques aéreos no Líbano Serviço de emergência Magen David Adom informou que sete pessoas ficaram feridas

O Exército de Israel anunciou nesta quarta-feira (14) "uma série de incursões no Líbano" de seus aviões de combate, o que provoca o temor de uma escalada do conflito entre os dois países vizinhos no contexto da guerra na Faixa de Gaza.

O Exército não divulgou detalhes do ataque, mas a imprensa libanesa mencionou três localidades atingidas.

Os ataques aconteceram depois que um foguete disparado do Líbano feriu várias pessoas no norte de Israel nesta quarta-feira, segundo fontes médicas israelenses.

O serviço de emergência Magen David Adom informou que sete pessoas ficaram feridas, cinco delas na cidade israelense de Safed.

Leia também • Líder do Hezbollah condiciona fim de ataques contra Israel a uma trégua em Gaza Um fotógrafo da AFP observou médicos e soldados retirando uma pessoa ferida do hospital de Safed em um helicóptero militar. Um fotógrafo da AFP observou médicos e soldados retirando uma pessoa ferida do hospital de Safed em um helicóptero militar.

Desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza, o movimento islamista libanês Hezbollah ataca posições militares israelenses na fronteira, como forma de apoio ao movimento islamista palestino, seu aliado.

A violência entre o Exército israelense e o Hezbollah provocou o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas dos dois lados da fronteira.

Veja também

Estados Unidos Câmara dos EUA, de maioria republicana, aprova impeachment de responsável pela fronteira