TRÉGUA

Exército israelense anuncia início do cessar-fogo em Gaza

Tropas de Israel iniciam retirada estratégica enquanto mantêm operações contra ameaças imediatas no sul

Exército israelense anuncia início do cessar-fogo em Gaza - Foto: Jack Guez/AFP

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira (10) que o cessar-fogo em Gaza entrou em vigor às 9h GMT (6h em Brasília), após o acordo com o movimento islamista palestino Hamas.

"Desde este meio-dia (locais), as tropas começaram a se posicionar ao longo das (...) linhas de retirada, em preparação para o acordo de cessar-fogo e para o retorno dos reféns", informou o Exército em um comunicado.

O texto especificou que "as tropas do Comando Sul (...) continuarão eliminando toda ameaça imediata".

