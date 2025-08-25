Seg, 25 de Agosto

GAZA

Exército israelense anuncia investigação após ataque contra hospital em Gaza

O bombardeio israelense deixou 15 mortos, incluindo quatro jornalistas

O chefe do Estado Maior de Israel, Eyal Zamir, ordenou que uma investigação preliminar aconteça o mais rápido possível possívelO chefe do Estado Maior de Israel, Eyal Zamir, ordenou que uma investigação preliminar aconteça o mais rápido possível possível - Foto: Thomas Coex / AFP

O Exército israelense anunciou, nesta segunda-feira (25), que ordenou a abertura de uma "investigação" após um bombardeio contra um hospital no sul da Faixa de Gaza, que deixou 15 mortos, incluindo quatro jornalistas, segundo a Defesa Civil.

"Mais cedo, tropas do Exército israelense efetuaram um ataque na área do hospital Nasser em Khan Yunis. O comandante do Estado-Maior ordenou que uma investigação preliminar aconteça o mais rápido possível possível", afirmou o Exército em um comunicado.

A nota acrescenta que "lamenta qualquer dano causado a pessoas não envolvidas e que não tem jornalistas como alvos".

