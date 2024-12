A- A+

ORIENTE MÉDIO Exército israelense anuncia morte de quatro soldados no sul do Líbano Essas baixas elevam a 56 o número de soldados israelenses mortos no sul do Líbano desde que o Exército lançou uma ofensiva terrestre no final de setembro

O Exército israelense anunciou, nesta segunda-feira (9), a morte de quatro soldados no sul do Líbano, as primeiras baixas em suas fileiras desde que entrou em vigor um cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah, em 27 de novembro.

Quatro soldados de um mesmo batalhão morreram em combate no domingo, indicou o Exército israelense sem dar mais detalhes.

Essas baixas elevam a 56 o número de soldados israelenses mortos no sul do Líbano desde que o Exército lançou uma ofensiva terrestre no final de setembro.

O Exército israelense conta quase 50 dias para se retirar gradualmente do Líbano, segundo o acordo de trégua alcançado depois de mais de um ano de hostilidades transfronteiriças e dois meses de guerra aberta com o Hezbollah.

Segundo o acordo, negociado com a supervisão dos Estados Unidos e França, o Hezbollah também deve se retirar da fronteira sul com Israel e se mover para o norte do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira. As armas pesadas do Hezbollah também terão se que ser retiradas da zona fronteiriça.

Vários ataques israelenses impactaram no Líbano desde o início dessa trégua, e o Hezbollah reivindicou disparos contra Israel em 2 de dezembro.

Ambas as partes se acusam frequentemente de violar o acordo de cessar-fogo.

