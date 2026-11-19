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GAZA Exército israelense anuncia o fim de uma operação no centro de Gaza Após o cessar-fogo em Gaza, alcançado em outubro de 2025, foi estabelecida a chamada "linha amarela" para separar as áreas sob controle israelense daquelas sob domínio do Hamas

O Exército israelense anunciou, nesta quinta-feira (19), o fim de uma operação terrestre iniciada na véspera em uma zona no centro de Gaza sob controle do movimento islamista palestino Hamas, uma incursão pouco frequente desde o início do cessar-fogo em outubro de 2025.

A operação, que ocorreu perto dos campos de refugiados de Al-Bureij e Nuseirat, "terminou", informou o Exército à AFP.

O Cogat, órgão israelense responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos, esclareceu em um comunicado que os palestinos que precisaram evacuar a região poderiam voltar a circular livremente por ela.

Em Nuseirat, jornalistas da AFP não observaram presença armada na manhã desta quinta-feira.

Na véspera, o Exército havia anunciado o lançamento de uma operação conjunta com a agência de segurança interna Shin Bet, com o objetivo de "desmantelar um túnel terrorista a oeste da 'linha amarela', que representava uma ameaça imediata e direta" às suas tropas.

Após o cessar-fogo em Gaza, alcançado em outubro de 2025, foi estabelecida a chamada "linha amarela" para separar as áreas sob controle israelense daquelas sob domínio do Hamas.

O Exército afirmou ter agido em resposta a violações da trégua por parte do Hamas, que, por sua vez, denunciou "uma violação flagrante" do acordo.

Ambos os lados acusam-se regularmente de violar o cessar-fogo, e Israel continua realizando bombardeios no território palestino.

Desde outubro de 2025, as forças israelenses ampliaram seu controle de 53% para mais de 60% do território.

A maior parte da população palestina encontra-se aglomerada nas zonas restantes, controladas pelo Hamas, que está no poder em Gaza desde 2007.

A incursão ocorreu em pleno processo de negociações políticas em Israel. Gadi Eisenkot, rival do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tenta formar uma coalizão de governo após as eleições legislativas de outubro.

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