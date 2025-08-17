A- A+

guerra Exército israelense anuncia que concentrará suas operações na Cidade de Gaza Continuaremos atacando até que o Hamas seja derrotado de forma decisiva", disse o tenente-general Eyal Zamir

O Exército israelense "concentrará" suas operações na Cidade de Gaza, no norte do território palestino, para atacar "decisivamente" o movimento islamista Hamas, anunciou seu chefe de Estado-Maior neste domingo (17).

"Hoje, aprovamos o plano para a próxima fase da guerra", disse o tenente-general Eyal Zamir, citado em um comunicado do Exército durante uma visita de campo à Faixa de Gaza.

"Manteremos o ritmo da operação em larga escala" anunciada pelo Exército em meados de maio no enclave palestino, que está em guerra há 22 meses, "com foco na Cidade de Gaza", disse o oficial militar sobre a nova operação na maior cidade do território, que Israel considera um dos últimos redutos do Hamas.

"Continuaremos atacando até que o Hamas seja derrotado de forma decisiva, sempre mantendo os reféns como nossa principal preocupação", acrescentou.

As declarações do chefe do Estado-Maior do Exército sobre "os planos para ocupar Gaza são a promessa de uma nova onda de extermínio e deslocamento em massa", respondeu o movimento islamista em seu site.

O Hamas classificou a ação como "um grave crime de guerra, refletindo o desrespeito do ocupante ao direito internacional e humanitário", com "o apoio político e militar dos Estados Unidos, que deram carta branca" a Israel.

Israel indicou que está se preparando para assumir o controle da Cidade de Gaza e dos acampamentos de refugiados vizinhos com o objetivo declarado de derrotar o movimento islamista palestino Hamas e libertar os reféns capturados no ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou no final da semana passada que havia adotado este novo plano, aprovado por seu gabinete de segurança, para uma nova fase de operações na Faixa de Gaza, sem mencionar a operação anunciada em meados de maio.

De acordo com a rádio do Exército, o objetivo das Forças Armadas seria, entre agora e 7 de outubro, não apenas "evacuar a população da Cidade de Gaza, mas também completar o cerco à cidade e assumir o controle operacional dela".

