conflito Exército israelense anuncia que matou dois palestinos na Cisjordânia ocupada Autoridade Palestina identificou os mortos no incidente ocorrido perto de Hebron

O Exército israelense comunicou, neste domingo (7), que matou dois homens na Cisjordânia ocupada, durante uma tentativa de atropelamento na noite de sábado contra um grupo de tropas destacadas no local.

A Autoridade Palestina identificou os mortos no incidente ocorrido perto de Hebron como Ahmad Khalil al Rajabi, de 17 anos, e Ziad Jabara Abu Dawud, de 55 anos.

Os militares indicaram que os disparos ocorreram quando "um terrorista acelerou em direção aos soldados israelenses durante uma operação em um posto de controle de segurança em Hebron" e que "os soldados responderam disparando contra o terrorista que estava no veículo, que foi eliminado".

O Exército acrescentou, ainda, que uma segunda pessoa não envolvida, que estava em outro veículo, foi atingida pelos disparos, mas não forneceu mais informações.

