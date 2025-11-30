Exército israelense anuncia que matou quatro 'terroristas' em Gaza
O Exército de Israel anunciou neste domingo (30) que matou quatro homens, que qualificou como "terroristas", quando eles saíam de túneis em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.
"Durante a noite, identificamos quatro terroristas que saíram de infraestruturas subterrâneas na área. Com a cobertura da Força Aérea israelense, as tropas eliminaram os terroristas", afirma o Exército em um comunicado.
Na sexta-feira, o Exército anunciou que havia eliminado "mais de 30 terroristas" que tentavam escapar das instalações subterrâneas.
Segundo um dirigente do Hamas em Gaza, entre 60 e 80 combatentes estariam presos no subsolo em Rafah.
Na quarta-feira, o Hamas pediu aos países mediadores que pressionassem Israel para permitir a saída de dezenas de combatentes dos túneis da Faixa de Gaza.
No início de novembro, o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, afirmou que até 200 combatentes do Hamas poderiam estar bloqueados nos túneis de Gaza.
A trégua que começou em 10 de outubro, estabelecida após mais de dois anos de uma guerra desencadeada pelo ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023, continua muito frágil. Os dois lados trocam acusações sobre violações do cessar-fogo.
A Faixa de Gaza, devastada pela campanha militar israelense, enfrenta uma grave crise humanitária.