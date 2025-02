Exército israelense anuncia reforço significativo em zona ao redor da Faixa de Gaza

O Exército de Israel disse, nesta segunda-feira (10), que a área do entorno da Faixa de Gaza será "reforçada significativamente" depois que o Hamas anunciou sua intenção de adiar a libertação de reféns israelenses.

"De acordo com a avaliação da situação, ficou decidido aumentar o nível de alerta [...] Adicionalmente, a área será reforçada significativamente com forças adicionais para missões defensivas", afirmou o Exército em no