A- A+

Ataque Exército israelense ataca ponte no sul do Líbano Ataque foi precedido por um alerta claro do ministro israelense da Defesa, Israel Katz

O exército israelense atacou, neste domingo (22), uma ponte importante no sul do Líbano, constatou um jornalista da AFP, depois de Israel ter anunciado que destruiria mais infraestruturas viárias como essa sobre o rio Litani.

O jornalista viu uma fumaça subir após o ataque à ponte de Qasmiyeh, na principal estrada costeira que liga a região de Tiro ao restante do país.

O ataque foi precedido por um alerta claro do ministro israelense da Defesa, Israel Katz.

“O primeiro-ministro e eu ordenamos o Tsahal [o exército israelense] que destrua imediatamente todas as pontes sobre o rio Litani que são utilizadas para atividades terroristas, a fim de impedir a passagem [...] do Hezbollah e de armas para o sul”, afirmou mais cedo Katz.

O ministro acrescentou que o exército deverá “acelerar a destruição das casas libanesas nos povoados de contacto”, tal como foi feito em “Beit Hanun e Rafah”, na Faixa de Gaza.

O exército israelense já anunciou na quarta-feira que havia destruído duas pontes sobre o rio Litani, que atravessa o sul do Líbano a cerca de 30 milhas da fronteira com Israel, no âmbito de sua intervenção contra o movimento pró-iraniano Hezbollah.

Neste domingo, os militares também relataram o lançamento de “uma onda de ataques” contra o Hezbollah no sul do Líbano.

“O exército israelense lançou uma onda de ataques contra infraestruturas pertencentes à organização terrorista Hezbollah no sul do Líbano”, indicou em um comunicado.

Veja também