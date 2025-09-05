A- A+

GAZA Exército israelense bombardeia edifício na Cidade de Gaza O Exército israelense intensificou seus bombardeios desde que anunciou seus planos de tomar a maior cidade do território palestino

O Exército israelense afirmou nesta sexta-feira (5) que bombardeou um edifício utilizado pelo movimento islamista Hamas na Cidade de Gaza, que Israel se prepara para ocupar.

"O Hamas havia instalado dentro desse edifício infraestruturas utilizadas para preparar e realizar ataques contra as tropas do Exército israelense", indicou em comunicado.

"As notícias sobre o início dos bombardeios israelenses contra prédios de apartamentos são aterrorizantes. Todo mundo está assustado e não sabe para onde ir", afirmou Ahmed Abu Wutfa, de 45 anos, que vive no quinto andar de um prédio a oeste da Cidade de Gaza.

Israel intensificou seus bombardeios desde que anunciou seus planos de tomar a maior cidade do território palestino após quase dois anos de guerra com o Hamas.

O Exército advertiu que "nos próximos dias, atacará estruturas que se tornaram infraestrutura terrorista na Cidade de Gaza: câmaras, centros de comando de observação, posições de franco-atiradores e antitanques, e complexos de comando e controle".

A Defesa Civil local relatou nesta sexta-feira 19 mortos em bombardeios israelenses na Cidade de Gaza e arredores, onde vivem quase um milhão de pessoas segundo estimativas da ONU.

