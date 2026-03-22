Exército israelense destruirá mais pontes no sul do Líbano, afirma ministro da Defesa
Ministro acrescentou que o exército deverá "acelerar a destruição das casas libanesas nos povoados de contato"
O exército israelense recebeu ordem de destruir “todas as pontes” do sul do Líbano que sejam usadas para fins “terroristas”, declarou neste domingo (22) o ministro da Defesa, Israel Katz.
“O primeiro-ministro e eu ordenamos o Tsahal [o exército israelense] que destrua imediatamente todas as pontes sobre o rio Litani que são utilizadas para atividades terroristas, a fim de impedir a passagem [...] do Hezbollah e de armas para o sul”, afirmou Katz.
O ministro acrescentou que o exército deverá “acelerar a destruição das casas libanesas nos povoados de contato”, tal como foi feito em “Beit Hanun e Rafah”, na Faixa de Gaza.
O exército israelense já havia anunciado na quarta-feira que havia destruído duas pontes sobre o rio Litani, que atravessa o sul do Líbano a cerca de 30 quilômetros da fronteira com Israel, no âmbito de sua ofensiva contra o movimento pró-iraniano Hezbollah.