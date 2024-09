Exército israelense diz examinar imagens de soldado empurrando corpo de telhado na Cisjordânia

A- A+

O Exército israelense indicou, nesta sexta-feira (20), que está analisando imagens gravadas na Cisjordânia, durante uma incursão militar israelense, que mostram um soldado empurrando um homem aparentemente morto de um telhado.

Imagens da AFPTV sobre esta operação, realizada na quinta-feira em Qabatiya, no norte do território palestino ocupado por Israel desde 1967, mostram um militar israelense empurrando com o pé um corpo até fazê-lo cair do telhado de um edifício, enquanto é observado por pelo menos outros dois colegas.

O Exército anunciou nesta sexta-feira em um comunicado que "eliminou (sete) terroristas" nesta operação, que provocou um tiroteio entre soldados e homens armados.

Questionada sobre as imagens, a força respondeu em um comunicado que “se trata de um incidente grave que não corresponde aos valores do Exército israelense e ao que se espera dos soldados".

"O incidente está sendo investigado", acrescentou.

Nos Estados Unidos, um porta-voz da Casa Branca considerou essas imagens "muito preocupantes".

"Se ficar provado que as imagens são autênticas, isso é claramente um comportamento odioso" por parte de militares profissionais, declarou John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano.

A localidade de Qabatiya está situada ao sul da cidade de Jenin, um reduto de grupos armados palestinos que lutam contra Israel.

Esta última, capital da divisão administrativa homônima, e seu campo de refugiados palestinos, têm sido alvo de operações israelenses no âmbito de uma ampla ofensiva desencadeada no fim de agosto e que prossegue até o momento no norte da Cisjordânia.

