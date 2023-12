A- A+

Exército israelense Exército israelense diz que atingiu "mais de 200 alvos terroristas" em Gaza nesta sexta-feira Os ataques israelenses atingiram principalmente áreas com "artefatos explosivos escondidos e túneis usados"

O Exército israelense afirmou que atingiu "mais de 200 alvos terroristas" na Faixa de Gaza desde o fim, nesta sexta-feira (1º) às 2h00 (horário de Brasília), da trégua entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas.

Os ataques israelenses atingiram principalmente áreas com "artefatos explosivos escondidos, túneis usados com finalidades terroristas, plataformas de lançamento [de foguetes] e centros de comando" do Hamas, afirmou o Exército em um comunicado.

