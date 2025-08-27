GAZA
Exército israelense diz que evacuação da Cidade de Gaza é "inevitável"
A ONU calcula em quase um milhão de pessoas a população atual da área, que inclui a cidade e suas imediações, no norte do território palestino
O Exército de Israel afirmou nesta quarta-feira (27) que a evacuação da Cidade de Gaza é "inevitável" no âmbito das operações militares no território palestino.
"A evacuação da Cidade de Gaza é inevitável (...) cada família que se deslocar para o sul receberá a mais generosa ajuda humanitária, que está sendo trabalhada atualmente", escreveu na rede social X o porta-voz de língua árabe do Exército, Avichay Adraee.
Leia também
• Trump organizará "grande reunião" sobre Gaza na quarta-feira (27)
• Exército israelense afirma que ataque contra hospital de Gaza tinha câmera do Hamas como alvo
• Catar segue "aguardando" resposta israelense sobre proposta de trégua em Gaza
A ONU calcula em quase um milhão de pessoas a população atual da área da Cidade de Gaza, que inclui a cidade e suas imediações, no norte do território palestino, devastado por quase dois anos de guerra.