irã Exército israelense diz ter atacado altos funcionários iranianos reunidos em Teerã "O ataque desta manhã ocorreu de forma simultânea em vários locais de Teerã, onde estavam reunidos altos funcionários políticos e de segurança", informou o Exército israelense

O Exército israelense afirmou, neste sábado (28), ter atacado várias reuniões de altos funcionários iranianos em Teerã, durante sua operação conjunta lançada com os Estados Unidos.

"O ataque desta manhã ocorreu de forma simultânea em vários locais de Teerã, onde estavam reunidos altos funcionários políticos e de segurança", informou o Exército israelense em um comunicado.

