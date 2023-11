Exército israelense diz ter ''indícios'' de que o Hamas manteve reféns no hospital de Gaza

A- A+

O Exército israelense afirmou, nesta segunda-feira (13), que tinha "indícios" de que os combatentes do Hamas permaneceram em um hospital infantil da Faixa de Gaza sequestrados no sul de Israel durante o ataque de 7 de outubro.

O Exército israelense reuniu "indícios que levam a pensar que o Hamas mantinha reféns" no subsolo do hospital Al Rantisi, no norte da Faixa de Gaza, afirmou o porta-voz do Exército, Daniel Hagari.

Ele também mostrou imagens de vídeo nas quais se vê uma mamadeira e um pedaço de corda amarrado a uma cadeira.

“Estamos investigando, mas também temos informações que confirmam isso”, acrescentou Hagari. “Além disso, encontramos provas de que os terroristas do Hamas retornaram do massacre de 7 de outubro para este hospital, entre outros”, disse o porta-voz.

Entre essas provas estaria uma motocicleta "com buracos de bala" que "foi usada por terroristas do Hamas durante o massacre de 7 de outubro", disseram os militares em um comunicado divulgado nesta segunda-feira.

