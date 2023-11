A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Exército israelense diz ter interceptado um míssil de cruzeiro lançado ao sul do país A intrusão no espaço aéreo israelense foi identificada na zona da cidade de Eilat

O Exército israelense afirmou, nesta quarta-feira (22), ter interceptado, com um avião de caça, um "míssil de cruzeiro" que se dirigia ao sul do país, em plena guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza.

"Um caça da força aérea israelense interceptou com sucesso um míssil de cruzeiro lançado em direção a Israel", disse o comunicado do Exército, após informações sobre uma intrusão no espaço aéreo israelense na zona da cidade de Eilat.

"Nenhuma infiltração em território israelense foi identificada", disse o comunicado.

A guerra entre o Hamas e Israel, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino em solo israelense em 7 de outubro, suscita receios de uma escalada regional, envolvendo em particular o "eixo de resistência" contra Israel, que inclui grupos apoiados pelo Irã, como o Hamas, o Hezbollah libanês e os rebeldes houthis do Iêmen.

No domingo, os houthis alegaram ter capturado um navio comercial, o "Galaxy Leader", propriedade de um empresário israelense, no Mar Vermelho, em retaliação à guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

O navio havia sido fretado por um grupo japonês.

O Japão anunciou que entraria em contato diretamente com os houthis para obter a liberação do navio.

O ataque do Hamas ao território israelense em 7 de outubro deixou 1.200 mortos, a maioria deles civis, segundo as autoridades de Israel.

No território palestino, mais de 14 mil pessoas morreram em bombardeios de retaliação israelenses, incluindo mais de 5.800 crianças, segundo o governo do Hamas.

Veja também

BRASIL Proteção à população de rua é prioridade para políticas públicas