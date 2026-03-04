oriente médio
Exército israelense entrou em vários povoados do Líbano, diz fonte da força da ONU
Khiam está localizado a cerca de seis quilômetros da fronteira
Fumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense que teve como alvo o bairro de Haret Hreik, nos subúrbios do sul de Beirute - Foto: AFP
As forças israelenses entraram em vários povoados e aldeias no sul do Líbano, indicaram à AFP uma fonte da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) nesta quarta-feira (4).
“As forças israelenses estão presentes hoje em várias aldeias, incluindo Kfar Kila, Hula, Kfar Shuba, Yarun e Khiam”, disse.
Khiam está localizado a cerca de seis quilômetros da fronteira. Na terça-feira, o ministro da Defesa israelense tentou que suas forças assumissem posições adicionais no Líbano, com o objetivo de estabelecer uma zona de contenção contra o Hezbollah.