Exército israelense entrou em vários povoados do Líbano, diz fonte da força da ONU

As forças israelenses entraram em vários povoados e aldeias no sul do Líbano, indicaram à AFP uma fonte da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) nesta quarta-feira (4).

“As forças israelenses estão presentes hoje em várias aldeias, incluindo Kfar Kila, Hula, Kfar Shuba, Yarun e Khiam”, disse.

Khiam está localizado a cerca de seis quilômetros da fronteira. Na terça-feira, o ministro da Defesa israelense tentou que suas forças assumissem posições adicionais no Líbano, com o objetivo de estabelecer uma zona de contenção contra o Hezbollah.

