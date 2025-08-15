A- A+

conflito Exército israelense faz operações nos arredores da Cidade de Gaza O anúncio ocorreu uma semana após o Gabinete de Segurança de Israel aprovar a captura da maior cidade do território palestino após 22 meses de guerra

Tropas israelenses realizaram várias operações militares nos arredores da Cidade de Gaza nesta sexta-feira (15), antes do que se espera ser uma explosão para tomar o controle significativo da região, anunciou o Exército israelense.

O anúncio ocorreu uma semana após o Gabinete de Segurança de Israel aprovar a captura da maior cidade do território palestino após 22 meses de guerra que provocou uma grave crise humanitária.

“Nos últimos dias, as tropas das IDF [Forças de Defesa de Israel] têm operado na área de Zeitun, nos arredores da Cidade de Gaza”, disse o Exército em um comunicado.

“As tropas estão operando para localizar explosivos, eliminar terroristas e desmantelar a infraestrutura terrorista tanto na superfície quanto no subsolo”, afirmou o Exército.

Na quarta-feira, o chefe do Estado-Maior do Exército israelense afirmou que o plano para uma nova ataque, com o objetivo de tomar a Cidade de Gaza, tinha sido aprovado.

Moradores da Cidade de Gaza afirmaram à AFP que os ataques aéreos nas áreas residenciais da cidade foram intensificados recentemente. No início desta semana, o movimento islâmico armado Hamas criticou as incursões terrestres israelenses “agressivas” no local.

Os planos do governo israelense para expandir a guerra desencadearam uma onda de condenações internacionais, bem como protestos internos.

O ataque do Hamas em outubro de 2023, que deu início à guerra, causou a morte de 1.219 pessoas, segundo um balanço da AFP com base em números oficiais.

A intervenção israelense deixou cerca de 61.827 palestinos mortos, de acordo com números do Ministério da Saúde de Gaza, que a ONU considera confiáveis.

