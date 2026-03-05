Qui, 05 de Março

Mundo

Exército israelense indica que começou a atacar o Hezbollah em subúrbio ao sul de Beirute

Os moradores da região foram obrigados a evacuar

Israel ataca subúrbio de Dahieh, no sul de Beirute Israel ataca subúrbio de Dahieh, no sul de Beirute  - Foto por IBRAHIM AMRO / AFP

O Exército israelense informou nesta quinta-feira (5) que começou a atacar infraestrutura pertencente ao grupo pró-iraniano Hezbollah no subúrbio de Dahieh, no sul de Beirute, depois de ter advertido previamente os moradores da área para que evacuassem.

"As FDI [o exército de Israel] começaram a atacar infraestrutura do Hezbollah na área de Dahieh, em Beirute", disseram os militares.

