Exército israelense investigará a morte da menina de 5 anos de Gaza, Hind Rajab
A história dessa menina palestina inspirou o premiado filme franco-tunisiano "A Voz de Hind Rajab", que conquistou o Leão de Prata no Festival Internacional de Cinema de Veneza
O Exército de Israel determinou, nesta quarta-feira (19), a abertura de uma investigação criminal sobre a morte de Hind Rajab, uma menina de cinco anos baleada em Gaza em 2024, um caso que teve grande repercussão internacional.
O corpo de Rajab foi encontrado em um carro crivado de balas na Cidade de Gaza, dias depois de seu último contato, ocorrido durante um telefonema desesperado e de várias horas para o Crescente Vermelho Palestino, em 29 de janeiro de 2024.
"Após uma análise das conclusões e devido a supostas falhas na coordenação do deslocamento da ambulância do Crescente Vermelho Palestino, decidiu-se iniciar uma investigação criminal sobre o incidente", declarou o Exército.
Leia também
• Apenas 3% das terras agrícolas de Gaza estão intactas e acessíveis, segundo a ONU
• Enviado de Trump se reúne com Netanyahu após conversar com Hamas sobre plano de paz para Gaza
• Brasil no Mundo debate corrida espacial, eleições nos EUA e Gaza
A história dessa menina palestina inspirou o premiado filme franco-tunisiano "A Voz de Hind Rajab", que conquistou o Leão de Prata no Festival Internacional de Cinema de Veneza e foi indicado ao prêmio de Melhor Filme Internacional na última cerimônia do Oscar.