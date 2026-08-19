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GAZA Exército israelense investigará a morte da menina de 5 anos de Gaza, Hind Rajab A história dessa menina palestina inspirou o premiado filme franco-tunisiano "A Voz de Hind Rajab", que conquistou o Leão de Prata no Festival Internacional de Cinema de Veneza

O Exército de Israel determinou, nesta quarta-feira (19), a abertura de uma investigação criminal sobre a morte de Hind Rajab, uma menina de cinco anos baleada em Gaza em 2024, um caso que teve grande repercussão internacional.

O corpo de Rajab foi encontrado em um carro crivado de balas na Cidade de Gaza, dias depois de seu último contato, ocorrido durante um telefonema desesperado e de várias horas para o Crescente Vermelho Palestino, em 29 de janeiro de 2024.

"Após uma análise das conclusões e devido a supostas falhas na coordenação do deslocamento da ambulância do Crescente Vermelho Palestino, decidiu-se iniciar uma investigação criminal sobre o incidente", declarou o Exército.

A história dessa menina palestina inspirou o premiado filme franco-tunisiano "A Voz de Hind Rajab", que conquistou o Leão de Prata no Festival Internacional de Cinema de Veneza e foi indicado ao prêmio de Melhor Filme Internacional na última cerimônia do Oscar.

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