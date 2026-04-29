Israel

Exército israelense mata adolescente palestino na Cisjordânia

Bandeira de israelBandeira de israel - Foto: Pexels

O Exército israelense matou um menino de 14 anos em Hebron, na Cisjordânia ocupada, informou o Crescente Vermelho nesta quarta-feira (29).

"Um menino chegou ao hospital do Crescente Vermelho em Hebron com um ferimento de bala no abdômen. Ele tinha 14 anos e foi declarado morto", disse a organização. Em um comunicado separado, acrescentou que ele foi atingido por "balas do exército israelense".

Ao ser contactado pela AFP, o exército israelense disse que estava "verificando" a informação.

