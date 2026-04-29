Israel
Exército israelense mata adolescente palestino na Cisjordânia
O Exército israelense matou um menino de 14 anos em Hebron, na Cisjordânia ocupada, informou o Crescente Vermelho nesta quarta-feira (29).
"Um menino chegou ao hospital do Crescente Vermelho em Hebron com um ferimento de bala no abdômen. Ele tinha 14 anos e foi declarado morto", disse a organização. Em um comunicado separado, acrescentou que ele foi atingido por "balas do exército israelense".
• Líbano insta Israel a 'aplicar plenamente' o cessar-fogo antes de negociar
• Bar na Lapa tem alvará de funcionamento cassado após aviso contra clientes de EUA e Israel
• Chanceler de Israel diz que país não tem ambições territoriais no Líbano
Ao ser contactado pela AFP, o exército israelense disse que estava "verificando" a informação.