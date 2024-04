Exército israelense mata dois integrantes do Hezbollah no Líbano

A- A+

O Hezbollah anunciou nesta terça-feira (23) a morte de dois integrantes do grupo em ataques do Exército de Israel, que afirmou ter eliminado "dois terroristas importantes" no sul do Líbano.

O Hezbollah libanês troca tiros diariamente com Israel desde o início da guerra entre Israel e o Hamas palestino na Faixa de Gaza, há mais de seis meses.

Israel responde com bombardeios contra alvos no Líbano e seus drones visam regularmente combatentes e líderes do movimento pró-Irã.

Um drone israelense teve como alvo um "engenheiro do Hezbollah, membro da defesa aérea", disse à AFP uma fonte próxima ao partido xiita.

O ataque aconteceu na região costeira de Tiro, 35 quilômetros ao norte da fronteira com Israel, segundo um fotógrafo da AFP que viu o veículo completamente carbonizado.

Em um comunicado, o Hezbollah lamentou a morte de um de seus integrantes na cidade em que aconteceu o ataque com drones.

O Exército de Israel anunciou ter "eliminado um terrorista importante da unidade de defesa aérea do Hezbollah no sul do Líbano", a 20 quilômetros da fronteira.

O homem estava "envolvido no planejamento e execução de ataques terroristas contra Israel e nas atividades de uma unidade aérea do Hezbollah", acrescentou.

O Exército israelense também anunciou que eliminou um "terrorista importante das forças de Al Radwan", a unidade de elite do Hezbollah.

