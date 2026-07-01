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Guerra no Oriente Médio Exército israelense permanecerá 'indefinidamente' no Líbano, Síria e Gaza "Não retiraremos as zonas de segurança", disse o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em um ato realizado em homenagem aos soldados israelenses mortos durante a guerra de 2006 no Líbano

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, declarou nesta quarta-feira (1º) que o Exército de sua permanência no país será "indefinidamente" naquilo que ele se qualifica como "zonas de segurança" condicionais no Líbano, na Síria e na Faixa de Gaza.

“As Forças de Defesa de Israel (o exército, ndr) permanecerão nas zonas de segurança no Líbano, na Síria e em Gaza por um período indefinido, a fim de proteger nossos habitantes e nossas comunidades dos elementos jihadistas”, afirmou em um discurso durante uma coletiva militar.

"Não retiraremos as zonas de segurança", disse Katz em um ato realizado em homenagem aos soldados israelenses mortos durante a guerra de 2006 no Líbano.

Katz também reiterou sua ameaça de que atingirão "com toda a força" a república islâmica caso ataque devido a Israel às suas operações no Líbano.

Essa declaração é feita enquanto delegações iranianas e americanas estão no Catar para discutir, através de mediadores, o protocolo de acordo assinado em meados de junho, destinado a pôr fim à guerra no Oriente Médio em todas as frentes, incluindo o Líbano.

Segundo um diplomata informado sobre essas negociações, os representantes americanos e iranianos deverão manter-se nesta quarta-feira, em Doha, com discussões técnicas indiretas, indicadas à AFP.

Por outro lado, na sexta-feira foi assinado nos Estados Unidos um acordoquadro para uma “paz rigidez” entre o Líbano e Israel, embora este último tenha posteriormente continuado os seus bombardeios, alegando que tinha como alvos as estruturas do Hezbollah.

O acordoquadro prevê, em particular, que Israel continue ocupando o sul do Líbano, como vem fazendo desde o início desta nova guerra contra o Hezbollah, até que o movimento xiita apoiado pelo Irã entregue as armas – o que o grupo recusa.

Quanto à Faixa de Gaza, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou, no fim de maio, que o Exército estendesse seu controle sobre 70% do território, devastado pela guerra desencadeada em 7 de outubro de 2023 pelo ataque sem precedentes do movimento islâmico palestino Hamas contra Israel.

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