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oriente médio Exército israelense realiza operação em área de Gaza controlada pelo Hamas A Defesa Civil de Gaza afirmou que três palestinos morreram em três ataques diferentes realizados por drones israelenses nesta quarta-feira (18)

O Exército israelense afirmou nesta quarta-feira (18) à AFP que lançou uma operação no centro da Faixa de Gaza, além da chamada "linha amarela", que separa as áreas sob seu controle daquelas dominadas pelo movimento islâmico palestino Hamas.

A incursão ocorre no meio de um processo de negociações políticas em Israel. Gadi Eisenkot, adversário do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tenta formar uma coalizão de governo após as eleições legislativas de outubro.

A operação conjunta com a agência de segurança interna Shin Bet tem como objetivo "desmantelar um túnel terrorista a oeste da 'linha amarela', que representava uma ameaça imediata e direta às tropas", informou o Exército em um comunicado.

Um porta-voz militar informou à AFP que as ações continuaram durante a noite.

Um jornalista da AFP na Faixa de Gaza viu tanques israelenses se posicionando a leste do campo de refugiados de Nuseirat, no centro do território.

Uma fonte de segurança em Gaza disse à AFP que havia um "intenso bombardeio de artilharia israelense" ao norte do campo de Nuseirat e relatou a presença de veículos militares israelenses no centro de Gaza "em meio a disparos contínuos e ataques aéreos desde o meio-dia".

Após o cessar-fogo na Faixa de Gaza, firmado em outubro de 2025, foi estabelecida a chamada linha amarela para dividir as áreas sob controle israelense daquelas áreas sob o Hamas.

O Exército israelense afirma controlar mais de 60% do território palestino.

“Há infraestrutura do Hamas na região central da Faixa de Gaza”, acrescentou o Exército, que informou que a operação envolve militares e membros da Agência de Segurança de Israel.

Num comunicado, o Hamas classificou a operação como uma “violação flagrante do acordo de cessar-fogo”.

O Exército israelense disse à AFP que a operação é uma resposta evidente do cessar-fogo por parte do Hamas.

Moradores das áreas afetadas disseram à AFP que fugiram por questões de segurança, muitos deles não pela primeira vez.

A Defesa Civil de Gaza afirmou que três palestinos morreram e várias pessoas morreram nesta quarta-feira em três ataques diferentes realizados por drones israelenses.

Um homem morreu perto do campo de Nuseirat, outro na cidade de Gaza e um terceiro em frente à delegacia de polícia de Deir al Balah, no centro da Faixa de Gaza, informou o órgão.

Não se sabe se os três ataques estão relacionados à operação terrestre.

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