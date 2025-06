A- A+

guerra Exército israelense recupera os corpos de dois reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro Um deles era Yair Yaakov, capturado junto com seus dois filhos e sua esposa, que foram libertados no primeiro acordo de cessar-fogo entre as partes, em 2023

O Exército de Israel recuperou nesta quarta-feira os corpos de dois reféns que estavam sob custódia do Hamas em Gaza desde o ataque terrorista de 7 de outubro.

Um deles era Yair Yaakov, morador do kitbutz Nir Oz, que foi sequestrado junto com seus dois filhos e sua esposa— libertados em 27 de novembro de 2023, no primeiro cessar-fogo acordado durante a guerra. A identidade do outro refém não foi revelada pelas autoridades.

Em uma postagem no Instagram, seu filho Yagil se declarou ao pai: "Pai, eu te amo", escreveu. "Ainda não sei como reagir. Estou triste por dizer isso. Estou esperando seu funeral, eu te amo e sabia que esse dia chegaria."

Ele agradeceu às Forças Armadas israelenses (IDF) e ao serviço secreto Shin Bet, acrescentando que espera que “os demais [reféns] sejam trazidos de volta em um acordo que não coloque os soldados em risco”.

Em comunicado, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou suas condolências e agradeceu às tropas de Israel.

"Junto com todos os cidadãos de Israel, minha esposa e eu expressamos nossas mais profundas condolências às famílias que perderam seus entes queridos", disse Netanyahu.

"Agradeço aos soldados e comandantes por mais uma execução bem-sucedida da missão sagrada de trazer de volta nossos reféns."

Em nota, o Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos destacou a dor das famílias que aguardam por notícias dos seus entes queridos em Gaza e cobrou um acordo de cessar-fogo que garanta o retorno de todos a Israel:

"Não podemos ignorar o profundo medo e ansiedade que cercam as famílias dos reféns restantes esta noite, o medo de que seus entes queridos não tenham mais tempo para esperar e estejam a poucos dias do risco de morte ou desaparecimento. Repetimos nossa exigência aos tomadores de decisão para que cheguem a um acordo completo e abrangente que traga de volta todos os 53 reféns restantes, mesmo que isso exija o fim dos combates".

Yaakov foi assassinado durante o ataque de 7 de outubro e teve seu corpo levado para Gaza. Seus dois filhos, Or e Yagil, e sua companheira Merav Tal, também foram sequestrados no kibutz.

Antes de Tal, Yaakov foi casado com Renana Goma, com quem teve três filhos: Shir, Or e Yagil. Ele conheceu sua companheira Tal há oito anos, e comemorou seu aniversário na véspera do ataque de 7 de outubro. Após a comemoração, seus filhos foram dormir na casa da mãe.

No dia do massacre, Yaakov e Tal se esconderam no abrigo de sua casa, mas combatentes do Hamas explodiram a porta, ferindo-o gravemente. Tal conseguiu enviar uma mensagem de voz para sua família antes de ser sequestrada, dizendo que os terroristas estavam na casa e que Yaakov havia sido ferido. Or e Yagil foram sequestrados na casa de sua mãe, Renana.

Sua família foi informada de sua morte em fevereiro de 2024. Após o anúncio, seu filho, Or, fez um discurso em sua homenagem:

— Cuide de mim do céu. Eu te amo e nunca vou te esquecer. Você estará sempre em meu coração.

O kibutz Nir Oz, onde Yaakov morava e trabalhava como agricultor, o descreveu como “um homem modesto e simples que amava sua família, a terra e a música”.

