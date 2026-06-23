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CONFLITO Exército israelense reivindica ataque no sul do Líbano O último bombardeio israelense no Líbano havia sido relatado antes da primeira sessão de negociações na Suíça entre Washington e Teerã

O Exército israelense afirmou, nesta terça-feira (23), que abriu fogo no sul do Líbano contra "terroristas armados", no primeiro incidente do tipo desde a noite de sábado e a calma observada desde então entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah.

Segundo a imprensa estatal libanesa, dois homens morreram quando soldados israelenses "abriram fogo com suas metralhadoras em sua direção, quando eles estavam ao lado de uma escavadeira que desobstruía uma estrada" perto da cidade de Nabatiyeh.

O Exército de Israel afirmou que "identificou uma célula de terroristas armados que operava nas imediações de suas forças na zona de segurança" e acrescentou que os soldados miraram nos indivíduos "para eliminar a ameaça".

O último bombardeio israelense no Líbano havia sido relatado no sábado, antes de uma primeira sessão de negociações na Suíça entre Washington e Teerã, para acabar com a guerra em todas as frentes de batalha.

O Hezbollah denunciou os disparos e afirmou que representam uma "violação flagrante" do cessar-fogo.

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