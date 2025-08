Exército israelense reporta "projétil huthi" lançado do Iêmen

A- A+

Um "projétil huthi" foi lançado em direção a Israel desde o Iêmen, ativando sirenes de alerta aéreo em várias regiões do país, informou nesta terça-feira (5, data local) o Exército israelense no X.

"Sirenes soando por múltiplas áreas de Israel após o lançamento de um projétil huthi desde o Iêmen", afirmou o exército em sua mensagem.

Anteriormente, havia relatado "um projétil huthi disparado desde o Iêmen".

Os huthis, que controlam a capital Saná e vastas regiões do Iêmen, fazem parte de uma aliança anti-Israel composta pelo Irã, além do Hezbollah no Líbano e do movimento islamista palestino Hamas.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2023, os rebeldes huthis lançam regularmente mísseis em direção a Israel, embora a grande maioria seja interceptada antes de entrar em seu espaço aéreo.

Navios que dizem estar ligados a interesses israelenses também foram atacados.

Tudo isso, alegam, em apoio aos palestinos da Faixa de Gaza, devastada pelo Exército israelense em sua guerra com o movimento islamista Hamas.

Em resposta, Israel bombardeou várias vezes as infraestruturas controladas pelos huthis, incluindo portos no oeste do país e o aeroporto de Saná.

O conflito começou com o ataque surpresa do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023 que resultou na morte de 1.219 pessoas em Israel.

Em represália, Israel matou pelo menos 60.933 pessoas na Faixa de Gaza, também civis em sua maioria, segundo dados do Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

Veja também